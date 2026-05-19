Более 338 тысяч грн штрафов: где в Украине чаще всего нарушают языковой закон в рекламе

В Украине с начала года зафиксировали уже более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего недобросовестных предпринимателей было в Харькове и Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook .

Главное: Общая сумма санкций: за первые три месяца 2026 года украинский бизнес оштрафовали на более 338 тысяч гривен за языковые нарушения в рекламе.

Сколько выписали штрафов бизнесу

По итогам первого квартала 2026 года специалисты ведомства обнаружили 141 нарушение языкового законодательства в сфере рекламы. По результатам проверок контролирующий орган принял 127 решений о наложении финансовых санкций.

Общая сумма штрафов за три месяца составила более 338 тысяч гривен. Комментируя результаты проверок, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул роль государства в этом контроле.

"Это не только о контроле, но и о формировании ответственного информационного пространства и уважение к государственному языку", - отметил чиновник.

В ведомстве также добавили, что язык рекламы является важной составляющей государственной информационной политики, защиты прав граждан и поддержки украинского информационного пространства.

Где нарушают чаще всего

За первый квартал 2026-го больше всего небрежного отношения бизнеса к государственному языку зафиксировали в таких городах: