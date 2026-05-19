Более 338 тысяч грн штрафов: где в Украине чаще всего нарушают языковой закон в рекламе

16:31 19.05.2026 Вт
С начала года приняли уже более 100 решений по штрафам для недобросовестных предпринимателей
Предприниматели обязаны соблюдать языковой закон, в частности в рекламе (фото: Freepik)
В Украине с начала года зафиксировали уже более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего недобросовестных предпринимателей было в Харькове и Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

Главное:

  • Общая сумма санкций: за первые три месяца 2026 года украинский бизнес оштрафовали на более 338 тысяч гривен за языковые нарушения в рекламе.
  • Статистика проверок: в целом обнаружили 141 нарушение, по которым уже приняли 127 решений о наложении штрафов.
  • География антилидеров: наибольшее количество нарушений языкового законодательства зафиксировали в четырех городах - Харькове, Днепре, Одессе и Киеве.
  • Цель контроля: мониторинг направлен на защиту прав граждан и формирование ответственного информационного пространства страны.

Сколько выписали штрафов бизнесу

По итогам первого квартала 2026 года специалисты ведомства обнаружили 141 нарушение языкового законодательства в сфере рекламы. По результатам проверок контролирующий орган принял 127 решений о наложении финансовых санкций.

Общая сумма штрафов за три месяца составила более 338 тысяч гривен. Комментируя результаты проверок, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул роль государства в этом контроле.

"Это не только о контроле, но и о формировании ответственного информационного пространства и уважение к государственному языку", - отметил чиновник.

В ведомстве также добавили, что язык рекламы является важной составляющей государственной информационной политики, защиты прав граждан и поддержки украинского информационного пространства.

Где нарушают чаще всего

За первый квартал 2026-го больше всего небрежного отношения бизнеса к государственному языку зафиксировали в таких городах:

  • Харьков
  • Днепр
  • Одесса
  • Киев

Ранее мы делились большим интервью с языковым омбудсменом Еленой Ивановской о пробелах в языковом законе, формате украинизации и статусе русского.

Читайте также о том, что Елена Ивановская обратилась в Кабмин с предложением повысить штрафы за нарушение языкового закона.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе