Более 338 тысяч грн штрафов: где в Украине чаще всего нарушают языковой закон в рекламе
В Украине с начала года зафиксировали уже более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего недобросовестных предпринимателей было в Харькове и Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Главное:
- Общая сумма санкций: за первые три месяца 2026 года украинский бизнес оштрафовали на более 338 тысяч гривен за языковые нарушения в рекламе.
- Статистика проверок: в целом обнаружили 141 нарушение, по которым уже приняли 127 решений о наложении штрафов.
- География антилидеров: наибольшее количество нарушений языкового законодательства зафиксировали в четырех городах - Харькове, Днепре, Одессе и Киеве.
- Цель контроля: мониторинг направлен на защиту прав граждан и формирование ответственного информационного пространства страны.
Сколько выписали штрафов бизнесу
По итогам первого квартала 2026 года специалисты ведомства обнаружили 141 нарушение языкового законодательства в сфере рекламы. По результатам проверок контролирующий орган принял 127 решений о наложении финансовых санкций.
Общая сумма штрафов за три месяца составила более 338 тысяч гривен. Комментируя результаты проверок, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул роль государства в этом контроле.
"Это не только о контроле, но и о формировании ответственного информационного пространства и уважение к государственному языку", - отметил чиновник.
В ведомстве также добавили, что язык рекламы является важной составляющей государственной информационной политики, защиты прав граждан и поддержки украинского информационного пространства.
Где нарушают чаще всего
За первый квартал 2026-го больше всего небрежного отношения бизнеса к государственному языку зафиксировали в таких городах:
- Харьков
- Днепр
- Одесса
- Киев
Ранее мы делились большим интервью с языковым омбудсменом Еленой Ивановской о пробелах в языковом законе, формате украинизации и статусе русского.
Читайте также о том, что Елена Ивановская обратилась в Кабмин с предложением повысить штрафы за нарушение языкового закона.