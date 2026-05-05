Українці почали частіше скаржитись на порушення мовного закону: де найбільше

Минулого року до Уповноваженого із захисту мови надійшло 2888 скарг, також зросла кількість санкцій. Крім того, більше посадовців органів держвлади розмовляють російською.

Про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine .

За її словами, найбільше порушень - 26% - зафіксовано в інтернет-представництвах, 19% - це вивіска та реклами, на третьому місці - 18% - сфера обслуговування.

"Зросла також якість подачі скарг та активізувався розгляд адміністративних справ про мовні порушення +63%. Зросла і кількість санкцій. Загалом застосовано 706 санкцій - 57,2% - це попередження та накладено 95 штрафів", - розповіла Івановська.

Вона додала, що, порівняно з минулим роком, посадовці органів держвлади почали більше спілкуватися російською мовою.

"Це пов’язано з використанням недержавної мови посадовцями у публічному спілкуванні. Але я розцінюю це позитивно з точки зору демократії, громадяни більше не вибачають посадовцям службову недбалість", - зазначила Івановська.

Крім того, Уповноважена із захисту мови наголосила на необхідності збільшити розмір штрафів.

Відповідальність за порушення

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання вимог Закону щодо застосування державної мови передбачені такі санкції: