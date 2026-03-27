Более 300 американских военных получили ранения в Иране
По меньшей мере 303 американских военнослужащих получили ранения во время войны с Ираном, которая длится почти месяц. Большинство травм - черепно-мозговые, вызванные взрывами иранских беспилотников и других боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Количество раненых и их состояние
По данным американского чиновника, из 303 пострадавших:
- 273 военных вернулись к выполнению обязанностей;
- 10 получили тяжелые ранения.
Кроме раненых, потери США составляют 13 погибших военнослужащих.
Основная причина: черепно-мозговые травмы
Подавляющее большинство ранений - это черепно-мозговые травмы (ЧМТ), которые возникают из-за ударной волны от взрывов. Такие повреждения могут вызывать:
- проблемы с памятью;
- мигрени;
- хроническую усталость;
- когнитивные нарушения.
Как отмечают военные чиновники, основную угрозу представляют иранские дроны-камикадзе и другие взрывные боеприпасы, которые наносят удары по позициям американских сил.
Ситуация на фронте
Война между США и Ираном началась в конце февраля после серии ударов по американским базам в регионе. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что США "уже выиграли войну", боевые действия продолжаются. Иран продолжает атаковать позиции коалиции с помощью дронов и ракет, а Вашингтон отвечает ударами по иранским объектам, в частности на острове Харг.
Напомним, по данным Reuters, с начала операции США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана.
Также появилась информация, что китайские суда внезапно не пустили через Ормузский пролив, что может свидетельствовать об углублении регионального кризиса и возможных разногласиях между Тегераном и Пекином.