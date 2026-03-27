Более 300 американских военных получили ранения в Иране

По меньшей мере 303 американских военнослужащих получили ранения во время войны с Ираном, которая длится почти месяц. Большинство травм - черепно-мозговые, вызванные взрывами иранских беспилотников и других боеприпасов.

Количество раненых и их состояние По данным американского чиновника, из 303 пострадавших: 273 военных вернулись к выполнению обязанностей;

10 получили тяжелые ранения. Кроме раненых, потери США составляют 13 погибших военнослужащих. Основная причина: черепно-мозговые травмы Подавляющее большинство ранений - это черепно-мозговые травмы (ЧМТ), которые возникают из-за ударной волны от взрывов. Такие повреждения могут вызывать: проблемы с памятью;

мигрени;

хроническую усталость;

когнитивные нарушения. Как отмечают военные чиновники, основную угрозу представляют иранские дроны-камикадзе и другие взрывные боеприпасы, которые наносят удары по позициям американских сил. Ситуация на фронте Война между США и Ираном началась в конце февраля после серии ударов по американским базам в регионе. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что США "уже выиграли войну", боевые действия продолжаются. Иран продолжает атаковать позиции коалиции с помощью дронов и ракет, а Вашингтон отвечает ударами по иранским объектам, в частности на острове Харг.