Более 30 человек ранены из-за массированного обстрела Киева, - Кулеба

08:31 14.05.2026 Чт
Россия атаковала порты, железную дорогу и жилые кварталы
aimg Елена Чупровская
Фото: Кулеба рассказал о последствиях удара по Киеву и Украине (t.me/dsns_telegram)
Массированная атака на Украину этой ночью унесла жизнь человека в Киеве, ранены более 30 человек. Под ударами оказались столица и по меньшей мере шесть регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте также: Киев под массированным ударом ракет и дронов: в городе повреждены дома и возникли пожары

Удар по Киеву: последствия

В результате ночной атаки в Киеве погиб один человек, еще более 30 получили ранения.

В городе зафиксированы пожары и разрушения в разных районах. Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура.

Более 30 человек ранены из-за массированного обстрела Киева, - КулебаФото: последствия удара по Украине (t.me/dsns_telegram)

Разрушенный дом в Дарницком районе

Наибольшим разрушениям подвергся Дарницкий район - там полностью разрушен многоэтажный дом. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Под завалами могут находиться люди.

Кроме столицы, Россия ударила по:

  • Киевской области;
  • Харьковской области;
  • Одесской области;
  • Полтавской области;
  • Запорожской области.

Под удар попали порты Одесской области и объекты Укрзализныци - враг бил по критической инфраструктуре.

Более 30 человек ранены из-за массированного обстрела Киева, - КулебаФото: в результате удара погиб человек (t.me/dsns_telegram)

На всех местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики и оперативные службы.

Обновлено в 8:55

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице уже 32 раненых, в том числе и ребенок.

Напомним, утром 14 мая Россия второй раз за сутки нанесла удар по Киеву - на этот раз баллистикой и дронами одновременно. Взрывы в столице прогремели повторно.

Как сообщало РБК-Украина, Киевская область этой ночью также подверглась массированной атаке - под удар попали жилые дома, предприятия и автомобили, есть пострадавшие.

