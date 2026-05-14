У Києві знову пролунали вибухи: Росія повторно вдарила балістикою та атакує дронами
Росіяни зранку, 14 травня, вдруге здійснили комбінований удар по Києву. Ворог вдарив по столиці балістикою, а також намагається атакувати дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
За даними Повітряних сил, о 06:29 було знову зафіксовано, що на Київ летить група ударних безпілотників росіян. Приблизно через 10 хвилин в столиці вже було чути роботу ППО.
В цей момент військові поінформували, що на Київ вже летить ракет, і через кілька хвилин, приблизно о 06:41, в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.
Наслідки повторної атаки поки невідомі.
Оновлено о 07:30
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки, а на прибудинковій території горять авто.
Ймовірно, це вже інформація про вищевказані ранкові наслідки.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, в основному сигнал оголошено у центральних регіонах України та на сході.
Що відомо про атаку на Київ
Нагадаємо, що цієї ночі та на світанку росіяни також завдали комбінованого удару по Києву. Причому це не був новий удар, а продовження обстрілу України, яке розпочалося ще вранці 13 травня. Причина в тому, що Росія вдалася до тактики тривалої атаки.
Що ж стосується Києва, то вночі ворог атакував столицю дронами, балістичною зброєю та крилатими ракетами. В результаті обстрілу наслідки зафіксовано в Дніпровському, Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено будинки, горіли автомобілі, а частина житлової багатоповерхівки в Дарницькому районі просто обвалилася. Місцева влада повідомляла, що під завалами є люди.
