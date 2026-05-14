У Києві знову пролунали вибухи: Росія повторно вдарила балістикою та атакує дронами

Росіяни зранку, 14 травня, вдруге здійснили комбінований удар по Києву. Ворог вдарив по столиці балістикою, а також намагається атакувати дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

За даними Повітряних сил, о 06:29 було знову зафіксовано, що на Київ летить група ударних безпілотників росіян. Приблизно через 10 хвилин в столиці вже було чути роботу ППО.

В цей момент військові поінформували, що на Київ вже летить ракет, і через кілька хвилин, приблизно о 06:41, в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Наслідки повторної атаки поки невідомі.

Оновлено о 07:30

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки, а на прибудинковій території горять авто.

Ймовірно, це вже інформація про вищевказані ранкові наслідки.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, в основному сигнал оголошено у центральних регіонах України та на сході.