Понад 24 тисячі квитків за два тижні: які найпопулярніші маршрути програми "3000 км Україною"

За її словами, з моменту запуску 3 грудня в межах ініціативи вже оформлено понад 24,1 тисячі квитків.

Найактивніше програмою користуються волонтери, студенти та діти з прифронтових територій. Серед найпопулярніших маршрутів - "Київ–Конотоп", "Київ–Миколаїв," "Харків–Київ", "Одеса–Дніпро" та "Дніпро–Львів".

"Ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період", - пише Свириденко.

"3000 км Україною"

Раніше в "Укрзалізниці" пояснили, що перший етап програми "3000 км Україною" охоплює 3000 км поїздок для прифронтових громад. Мета програми - дати можливість родинам відвідувати близьких біля лінії фронту та дозволити мешканцям прифронтових районів переїжджати на зимовий період до інших регіонів.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що наразі квитки можна купувати лише з прифронтових або на прифронтові території, тобто перша або остання станція поїздки має бути розташована у таких громадах. Це пов’язано з тим, що програма перебуває на етапі тестування.