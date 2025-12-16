Понад 24 тисячі квитків за два тижні: які найпопулярніші маршрути програми "3000 км Україною"

Понад 300 тисяч українців долучилися до програми "3000 км Україною" в застосунку "Укрзалізниці".
Як повідомляє РБК-Україна, про це написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram.
За її словами, з моменту запуску 3 грудня в межах ініціативи вже оформлено понад 24,1 тисячі квитків.
Найактивніше програмою користуються волонтери, студенти та діти з прифронтових територій. Серед найпопулярніших маршрутів - "Київ–Конотоп", "Київ–Миколаїв," "Харків–Київ", "Одеса–Дніпро" та "Дніпро–Львів".
"Ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період", - пише Свириденко.
Раніше в "Укрзалізниці" пояснили, що перший етап програми "3000 км Україною" охоплює 3000 км поїздок для прифронтових громад. Мета програми - дати можливість родинам відвідувати близьких біля лінії фронту та дозволити мешканцям прифронтових районів переїжджати на зимовий період до інших регіонів.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що наразі квитки можна купувати лише з прифронтових або на прифронтові території, тобто перша або остання станція поїздки має бути розташована у таких громадах. Це пов’язано з тим, що програма перебуває на етапі тестування.
У майбутньому планують додати валідацію, яка дозволить жителям прифронтових громад купувати квитки з будь-яких станцій, якщо вони зареєстровані у відповідних населених пунктах. Наразі програма передбачає використання 3000 км поїздок у непікові періоди та за наявності вільних місць у плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах та у 2 класі "Інтерсіті".
Раніше в УЗ також пояснювали, які квитки можуть подорожчати, як діяти пасажирам у разі запізнення поїзда та правила перевезення тварин залізницею. У застосунку "Укрзалізниці" можна активувати програму "3000 км Україною" та отримати безкоштовні квитки на обрані рейси.