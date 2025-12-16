RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Более 24 тысяч билетов за две недели: какие самые популярные маршруты программы "3000 км по Украине"

Иллюстративное фото: стало известно, какие самые популярные маршруты программы "3000 км по Украине" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Более 300 тысяч украинцев присоединились к программе "3000 км по Украине" в приложении "Укрзализныци".

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram.

По ее словам, с момента запуска 3 декабря в рамках инициативы уже оформлено более 24,1 тысячи билетов.

Активнее всего программой пользуются волонтеры, студенты и дети с прифронтовых территорий. Среди самых популярных маршрутов - "Киев-Конотоп", "Киев-Николаев", "Харьков-Киев", "Одесса-Днепр" и "Днепр-Львов".

"Инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям посетить близких у линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период", - пишет Свириденко.

"3000 км по Украине"

Ранее в "Укрзализныце" объяснили, что первый этап программы "3000 км по Украине" охватывает 3000 км поездок для прифронтовых общин. Цель программы - дать возможность семьям посещать близких у линии фронта и позволить жителям прифронтовых районов переезжать на зимний период в другие регионы.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что сейчас билеты можно покупать только из прифронтовых или на прифронтовые территории, то есть первая или последняя станция поездки должна быть расположена в таких громадах. Это связано с тем, что программа находится на этапе тестирования.

 

В будущем планируют добавить валидацию, которая позволит жителям прифронтовых общин покупать билеты с любых станций, если они зарегистрированы в соответствующих населенных пунктах. Сейчас программа предусматривает использование 3000 км поездок в непиковые периоды и при наличии свободных мест в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах и во 2 классе "Интерсити".

Ранее в УЗ также объясняли, какие билеты могут подорожать, как действовать пассажирам в случае опоздания поезда и правила перевозки животных по железной дороге. В приложении "Укрзализныци" можно активировать программу "3000 км по Украине" и получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПоезд