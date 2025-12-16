Более 24 тысяч билетов за две недели: какие самые популярные маршруты программы "3000 км по Украине"

Более 300 тысяч украинцев присоединились к программе "3000 км по Украине" в приложении "Укрзализныци".
Как сообщает РБК-Украина, об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram.
По ее словам, с момента запуска 3 декабря в рамках инициативы уже оформлено более 24,1 тысячи билетов.
Активнее всего программой пользуются волонтеры, студенты и дети с прифронтовых территорий. Среди самых популярных маршрутов - "Киев-Конотоп", "Киев-Николаев", "Харьков-Киев", "Одесса-Днепр" и "Днепр-Львов".
"Инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям посетить близких у линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период", - пишет Свириденко.
Ранее в "Укрзализныце" объяснили, что первый этап программы "3000 км по Украине" охватывает 3000 км поездок для прифронтовых общин. Цель программы - дать возможность семьям посещать близких у линии фронта и позволить жителям прифронтовых районов переезжать на зимний период в другие регионы.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что сейчас билеты можно покупать только из прифронтовых или на прифронтовые территории, то есть первая или последняя станция поездки должна быть расположена в таких громадах. Это связано с тем, что программа находится на этапе тестирования.
В будущем планируют добавить валидацию, которая позволит жителям прифронтовых общин покупать билеты с любых станций, если они зарегистрированы в соответствующих населенных пунктах. Сейчас программа предусматривает использование 3000 км поездок в непиковые периоды и при наличии свободных мест в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах и во 2 классе "Интерсити".
Ранее в УЗ также объясняли, какие билеты могут подорожать, как действовать пассажирам в случае опоздания поезда и правила перевозки животных по железной дороге. В приложении "Укрзализныци" можно активировать программу "3000 км по Украине" и получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.