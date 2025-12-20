Понад 20 ударів за добу, є ураження: яка наразі ситуація з мостом у Маяках

"Щойно у Маяках відбулась атака дроном на наших очах, на щастя він не влучив, але останню добу атаки йдуть постійно", - зазначив Олексій Кулеба. За його словами, лише за останню добу було понад 20 спроб ураження мосту.

Пошкоджені ділянки ремонтують працівники агентства відновлення та інженери, а військові координують захист об’єкта.

"Якщо військові допоможуть відбити атаки БПЛА, ми зможемо відновити проїзд по мосту", - додав Кулеба.

Паралельно планується розширення логістики: протягом тижня запрацюють два нових маршрути - один постійний і один понтонний, а протягом кількох місяців з’являться ще два логістичні шляхи для забезпечення руху обох берегів Дністра.

Раніше Віктор Микита заступник керівника офісу президента України сказав що сполучення через міст відновлено, але за словами Кулеби наразі проїзд по мосту неможливий, проте для логістики розгорнуто альтернативний понтонний міст, який почав працювати вчора о 16:00.

Міст у Маяках є стратегічно важливим для транспортного сполучення регіону.

Раніше повідомлялося про неодноразові атаки дронів на інфраструктуру, що завдавало пошкоджень і створювало загрозу для цивільних.

Аварійне відновлення та розгортання альтернативних шляхів дозволяє підтримувати рух вантажів і забезпечення обох берегів Дністра, навіть за умов постійних атак.