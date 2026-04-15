Понад 20 ракет та майже 400 безпілотників: що відомо про комбінований удар РФ цього дня

РФ нарощує виробництво дронів

Нагадаємо, ще минулого року Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.

У лютому цього року українська розвідка оприлюднилоа дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Ще відомо, що цього року Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого.