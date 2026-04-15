Более 20 ракет и почти 400 беспилотников: что известно о комбинированном ударе РФ в этот день

Россияне 15 апреля с 9 по 22:00 осуществили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Начиная с 9:00 15 апреля, противник совершил комбинированный удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными беспилотниками. До 22:00 этого дня военными Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 382 воздушных целей.
А именно на Украину враг запустил:
Пуски беспилотников зафиксированы с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.
Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 22:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 вражеских целей:
Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Напомним, еще в прошлом году Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.
В феврале этого года украинская разведка обнародовала данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
Еще известно, что в этом году Россия планирует произвести на три миллиона FPV-дронов больше, чем в прошлом.