Более 20 ракет и почти 400 беспилотников: что известно о комбинированном ударе РФ в этот день

РФ наращивает производство дронов

Напомним, еще в прошлом году Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

В феврале этого года украинская разведка обнародовала данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.

Еще известно, что в этом году Россия планирует произвести на три миллиона FPV-дронов больше, чем в прошлом.