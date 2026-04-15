Более 20 ракет и почти 400 беспилотников: что известно о комбинированном ударе РФ в этот день

Россияне 15 апреля с 9 по 22:00 осуществили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

Сведения о вражеских целях Начиная с 9:00 15 апреля, противник совершил комбинированный удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными беспилотниками. До 22:00 этого дня военными Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 382 воздушных целей. А именно на Украину враг запустил: 20 крылатых ракет Х-101 (из акватории Каспийского моря);

1 крылатую ракету Искандер-К (из Ростовской области);

361 беспилотников, из которых 200 - типа Shahed, среди других - Гербера и Италмас. Пуски беспилотников зафиксированы с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма. Как ВС отражали атаку Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 22:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 вражеских целей: 19 крылатых ракет Х-101;

1 крылатую ракету Искандер-К;

349 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Фото: отчет ПС за 15 апреля (Воздушные Силы Telegram)