ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 20 ракет и почти 400 беспилотников: что известно о комбинированном ударе РФ в этот день

23:47 15.04.2026 Ср
2 мин
Воздушные силы обезвредили 349 дронов, что является рекордным показателем сбивания
Юлия Маловичко
Фото: украинский военный по противовоздушной обороне (Getty Images)

Россияне 15 апреля с 9 по 22:00 осуществили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сведения о вражеских целях

Начиная с 9:00 15 апреля, противник совершил комбинированный удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными беспилотниками. До 22:00 этого дня военными Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 382 воздушных целей.

А именно на Украину враг запустил:

  • 20 крылатых ракет Х-101 (из акватории Каспийского моря);
  • 1 крылатую ракету Искандер-К (из Ростовской области);
  • 361 беспилотников, из которых 200 - типа Shahed, среди других - Гербера и Италмас.

Пуски беспилотников зафиксированы с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Как ВС отражали атаку

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 22:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 вражеских целей:

  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К;
  • 349 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Более 20 ракет и почти 400 беспилотников: что известно о комбинированном ударе РФ в этот деньФото: отчет ПС за 15 апреля (Воздушные Силы Telegram)

РФ наращивает производство дронов

Напомним, еще в прошлом году Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

В феврале этого года украинская разведка обнародовала данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.

Еще известно, что в этом году Россия планирует произвести на три миллиона FPV-дронов больше, чем в прошлом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы Украины Ракеты Атака дронов
Новости
Аналитика
