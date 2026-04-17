Понад 20 прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО

У ніч на 17 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 172 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

З 18:00 16 квітня до ранку 17 квітня росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, а також 172 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар прийшовся на потужності "Чернігівобленерго".

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що без світла залишилися понад 6 тисяч абонентів у місті та області. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.

Також російські окупанти ввечері 16 квітня завдали удару керованою авіабомбою по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано молитовний дім, є загиблий та поранені.

Минулої доби Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Були влучання у 26 локаціях, є загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування - у Києві, Дніпрі та Одесі. РБК-Україна в матеріалі зібрало наслідки масованої комбінованої атаки РФ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.