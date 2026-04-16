ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія застосувала нову схему обстрілу: Ігнат розповів про особливості атаки

10:06 16.04.2026 Чт
2 хв
Атака тривала понад добу, але це ще не всі особливості цієї атаки
aimg Олена Чупровська
Росія застосувала нову схему обстрілу: Ігнат розповів про особливості атаки Фото: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог під час обстрілу (facebook.com DSNSKyiv)

Ракетний удар 16 квітня був незвичайним. Росія вперше застосувала таку кількість балістичних ракет в одній атаці та змінила час удару крилатими ракетами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Читайте також: Обстріл Києва: кількість жертв різко зросла, з'явились перші фото наслідків

Дві хвилі за одну добу

Атака тривала з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня. Противник завдав два послідовні удари.

"Це була така, фактично, добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогоднішнього, 16 квітня, де противник застосував велику кількість засобів повітряного нападу", - пояснив Ігнат.

Перша хвиля - 20 крилатих ракет. 19 із 20 ракет Х-101 повітряного базування перехопили. Зафіксовано лише одне влучання.

Друга хвиля - балістика. 19 "Іскандерів-М" або С-400 вдарили по чотирьох регіонах: Київ, Дніпро, Харківщина та Одещина. У столиці зафіксовано п'ять влучань. Є загиблі та поранені.

Загалом за добу радіотехнічні війська виявили 703 повітряні цілі - ракети та безпілотники.

Росія застосувала нову схему обстрілу: Ігнат розповів про особливості атакиФото: звіт Повітряних Сил щодо наслідків атаки 16 квітня (t.me/kpszsu)

Що вдалось збити

Крилаті ракети збивають ефективно, повідомляє речник ПСУ.

"Крилаті ракети, як мінімум, збиваються, інколи і до 100% доходить результат завдяки роботі, передусім, нашої тактичної авіації, літаків F-16", - зазначив Ігнат.

З балістикою складніше. Із 19 ракет збили лише 8 - менше половини.

"Балістика залишається сьогодні тією "ахілесовою п'ятою", - додав речник.

Для кращого перехоплення потрібні зенітні комплекси та ракети до них. За словами Ігната, тема ракет PAC-3 до Patriot зараз головна для керівництва держави.

Чому цей удар інакший

Зазвичай Росія б'є комбіновано під ранок: крилаті ракети з різних напрямків, "Калібри" та балістика майже одночасно.

Цього разу схема змінилась. "Противник змінив період застосування крилатих ракет, і ми бачили вчора на вечір вже атаку саме крилатими ракетами", - розповів Ігнат. За його словами, змінився не сам спосіб удару, а час.

Атаці передувала розвідка боєм. В ніч на 15 квітня Росія запустила понад 300 безпілотників по території України. До цього - 12 квітня - шахедів і ракет над Україною не було.

Нагадаємо, що під час атаки 16 квітня російські ракети влучили у житлові будинки, готелі та дитячий майданчик. Унаслідок удару є загиблі та поранені.

Як повідомляло РБК-Україна, ППО відпрацювало проти понад 700 цілей за добу - одна з найбільших атак за останній час.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
