Более 20 прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО

В ночь на 17 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 172 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 16 апреля до утра 17 апреля россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, а также 172 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Около 120 из запущенных врагом дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.