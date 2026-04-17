Более 20 прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО

08:36 17.04.2026 Пт
Около 120 из запущенных дронов - "Шахеды"
Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 147 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 17 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 172 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 16 апреля до утра 17 апреля россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, а также 172 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Около 120 из запущенных врагом дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности "Черниговоблэнерго".

В результате вражеской атаки поврежден энергообъект, из-за чего без света остались более 6 тысяч абонентов в городе и области. Также зафиксировано попадание по ряду объектов инфраструктуры.

Также российские оккупанты вечером 16 апреля нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью. В результате атаки разрушен молитвенный дом, есть погибший и раненые.

За прошедшие сутки Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Были попадания в 26 локациях, есть погибшие и раненые в нескольких городах, самые большие разрушения - в Киеве, Днепре и Одессе. РБК-Украина в материале собрало последствия массированной комбинированной атаки РФ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.

