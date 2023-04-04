У понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей

"Сьогодні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту. В області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи". Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", - пояснили у Мінреінтеграції.

Охочим евакуюватись з Донецької області треба звертатись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.