У понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей

У вівторок, 4 квітня, в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Сьогодні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту. В області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи". Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.
"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", - пояснили у Мінреінтеграції.
Охочим евакуюватись з Донецької області треба звертатись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.
Нагадаємо, що цивільні відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві переховують від евакуації.
Нагадаємо, Мінреінтеграції ініціювало проєкт постанови про обов'язкову евакуацію дітей із небезпечних зон. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснив механізм.
Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з прифронтового міста безкоштовно.
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