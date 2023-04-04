В более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей

"Сегодня под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта. В области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - пояснили в Минреинтеграции.

Желающим эвакуироваться из Донецкой области нужно обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.