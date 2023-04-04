В более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей

Во вторник, 4 апреля, в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта Донецкой области, где ситуация безопасности остается критической.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Сегодня под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта. В области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.
"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - пояснили в Минреинтеграции.
Желающим эвакуироваться из Донецкой области нужно обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.
Напомним, что гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.
Напомним, Минреинтеграции инициировало проект постановления об обязательной эвакуации детей из опасных зон. Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил механизм.
Ранее РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы уехать из прифронтового города бесплатно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.