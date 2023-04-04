RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей

Фото: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 4 апреля, в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта Донецкой области, где ситуация безопасности остается критической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта. В области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - пояснили в Минреинтеграции.

Желающим эвакуироваться из Донецкой области нужно обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.

Напомним, что гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.

Напомним, Минреинтеграции инициировало проект постановления об обязательной эвакуации детей из опасных зон. Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил механизм.

Ранее РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы уехать из прифронтового города бесплатно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьВойна в Украине