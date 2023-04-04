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У понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей

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Донецька область, Вівторок 04 квітня 2023 18:52
У понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей Фото: Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 4 квітня, в Україні вирішили примусово евакуювати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту. В області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи". Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", - пояснили у Мінреінтеграції.

Охочим евакуюватись з Донецької області треба звертатись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Нагадаємо, що цивільні відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві переховують від евакуації.

Нагадаємо, Мінреінтеграції ініціювало проєкт постанови про обов'язкову евакуацію дітей із небезпечних зон. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснив механізм.

Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з прифронтового міста безкоштовно.

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