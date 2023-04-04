ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 04 апреля 2023 18:52
В более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей Фото: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 4 апреля, в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта Донецкой области, где ситуация безопасности остается критической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта. В области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", - пояснили в Минреинтеграции.

Желающим эвакуироваться из Донецкой области нужно обращаться к представителям местной власти или по номеру: (098) 890-33-18.

Напомним, что гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.

Напомним, Минреинтеграции инициировало проект постановления об обязательной эвакуации детей из опасных зон. Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил механизм.

Ранее РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы уехать из прифронтового города бесплатно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну