Понад 180 атак та десятки російських авіаударів: нові карти боїв від Генштабу

На фронті за минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення. Росіяни завдали понад 70 авіаударів, скинувши 135 керованих бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, вчора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб.

Крім цього, армія РФ здійснила 4 932 обстріли, з них 32 - із реактивних систем залпового вогню, залучила для ураження 5781 дрон-камікадзе.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 8 атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять - із РСЗВ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 3 ворожі атаки поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор тричі атакував позиції захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

