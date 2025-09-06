ЗСУ завдали нищівного удару: за добу ліквідовано 960 загарбників і 39 артсистем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Лише за минулу добу Силам оборони України вдалося знищити 960 російських загарбників. Таким чином, від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога склали вже 1 087 180 осіб.

Крім того, на полі бою було знищено десятки одиниць різної ворожої техніки. Лише за минулу добу було знищено 2 танки та 39 артилерійські системи.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

танків - 11 161 (+2);

бойових броньованих машин - 23 243 (+0);

артилерійських систем – 32 474 (+39);

РСЗВ - 1 480 (+0);

засобів ППО - 1 217 (+1);

літаків - 422 (+0);

гелікоптерів - 341 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 56 523 (+256);

крилатих ракет - 3 686 (+0);

кораблів/катерів - 28 (+0);

підводних човнів - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 60 950 (+119);

спеціальної техніки - 3 957 (+1).

Таким чином, українські захисники продовжують ефективно стримувати ворога та завдавати йому серйозних втрат у живій силі та техніці, незважаючи на постійний тиск на фронті.