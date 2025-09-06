У ГУР озвучили кількість російських військових на території України

На території України перебуває близько 700 тисяч російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новини.LIVE представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова .

Більшість угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет ворога. Щодо присутності бійців КНДР на території України Юсов відповів, що вони залишаються лише на території Росії.

За словами Юсова, ця цифра враховує не лише регулярні війська, а й сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов зазначав, що російських військових на Покровському напрямку удвічі більше, ніж мешканців міста до війни - 110 тисяч осіб проти 60 тисяч.

"Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - казав він.

Російська армія регулярно втрачає велику кількість особового складу: згідно з повідомленнями українського Генштабу, від 800 до 850 чоловік щодоби. З початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року армія РФ втратила більше мільйона військослужбовців.