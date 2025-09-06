ua en ru
У ГУР озвучили кількість російських військових на території України

Субота 06 вересня 2025 04:13
У ГУР озвучили кількість російських військових на території України Фото: близько 700 тисяч російських військових перебувають на території України (Getty Image)
Автор: Марина Балабан

На території України перебуває близько 700 тисяч російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новини.LIVE представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.

За словами Юсова, ця цифра враховує не лише регулярні війська, а й сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

Більшість угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет ворога.

Щодо присутності бійців КНДР на території України Юсов відповів, що вони залишаються лише на території Росії.

Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов зазначав, що російських військових на Покровському напрямку удвічі більше, ніж мешканців міста до війни - 110 тисяч осіб проти 60 тисяч.

"Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - казав він.

Російська армія регулярно втрачає велику кількість особового складу: згідно з повідомленнями українського Генштабу, від 800 до 850 чоловік щодоби. З початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року армія РФ втратила більше мільйона військослужбовців.

