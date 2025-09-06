У ГУР озвучили кількість російських військових на території України
На території України перебуває близько 700 тисяч російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новини.LIVE представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.
За словами Юсова, ця цифра враховує не лише регулярні війська, а й сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.
Більшість угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет ворога.
Щодо присутності бійців КНДР на території України Юсов відповів, що вони залишаються лише на території Росії.
Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов зазначав, що російських військових на Покровському напрямку удвічі більше, ніж мешканців міста до війни - 110 тисяч осіб проти 60 тисяч.
"Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - казав він.
Російська армія регулярно втрачає велику кількість особового складу: згідно з повідомленнями українського Генштабу, від 800 до 850 чоловік щодоби. З початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року армія РФ втратила більше мільйона військослужбовців.