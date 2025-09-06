Более 180 атак и десятки российских авиаударов: новые карты боев от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновения. Россияне нанесли более 70 авиаударов, сбросив 135 управляемых бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как отмечается, вчера враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб.

Кроме этого, армия РФ осуществила 4 932 обстрела, из них 32 - из реактивных систем залпового огня, привлекла для поражения 5781 дрон-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских средства, одну радиолокационную станцию, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 8 атак россиян. Противник нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 223 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из РСЗО.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 10 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы. Всего за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 3 вражеские атаки вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 48 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор трижды атаковал позиции защитников в районах Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался приблизиться к укреплениям украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.