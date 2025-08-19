Более 17 млн гривен и поддельные "тяжелые" диагнозы: СБУ разоблачила уклонистскую схему

Служба безопасности Украины и Национальная полиция прекратили деятельность организованной схемы избежания мобилизации в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.

Документы гарантировали клиентам отсрочку от призыва или снятие с воинского учета из-за якобы тяжелых диагнозов.

Фигуранты также предлагали "бронь" через фиктивное трудоустройство в одном из государственных учреждений столицы.

Фото: СБУ ликвидировала схему уклонистов в Киеве (t.me/SBUkr)

Правоохранители задокументировали преступления и задержали организатора "на горячем" во время получения нового транша взятки.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли более 17 млн гривен наличными и иностранную валюту.

Что грозит

Сейчас задержанным адвокату, юристу и врачу-кардиологу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 УК Украины.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.