Более 17 млн гривен и поддельные "тяжелые" диагнозы: СБУ разоблачила уклонистскую схему
Служба безопасности Украины и Национальная полиция прекратили деятельность организованной схемы избежания мобилизации в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
По данным следствия, организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.
Документы гарантировали клиентам отсрочку от призыва или снятие с воинского учета из-за якобы тяжелых диагнозов.
Фигуранты также предлагали "бронь" через фиктивное трудоустройство в одном из государственных учреждений столицы.
Правоохранители задокументировали преступления и задержали организатора "на горячем" во время получения нового транша взятки.
Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли более 17 млн гривен наличными и иностранную валюту.
Что грозит
Сейчас задержанным адвокату, юристу и врачу-кардиологу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 УК Украины.
Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
