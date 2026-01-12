Енергетики отримають доплати "за зиму": Кабмін готує рішення
В Україні буде запроваджено окрему програму підтримки енергетиків, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах під час зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
За словами Зеленського, мова йде про фахівців, які цілодобово працюють у найскладніших умовах, під обстрілами та в умовах сильних морозів, відновлюючи енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах України.
"Ми домовилися з премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки людей, які безпосередньо працюють у ремонтних бригадах 24/7. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими", - заявив Зеленський.
Водночас Свириденко наголосила, що робота енергетиків відбувається на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя. Саме завдяки їхнім зусиллям після масованих атак у домівки українців повертаються світло, тепло, вода та газ.
"Наш обовʼязок - підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю. Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній", - зазначила Свириденко.
За її словами, Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів доручено підготувати відповідне рішення для розгляду Кабінетом міністрів. Доплати стосуватимуться фахівців, які безпосередньо виїжджають на місця влучань і відновлюють критичні обʼєкти в умовах морозів та постійної загрози обстрілів.
Обстріли України
Останнім часом Росія цілеспрямовано атакує котельні та об’єкти інфраструктури, намагаючись у мороз залишити людей без тепла. Зокрема, в ніч на 9 січня під ударами опинилися котельні в різних районах Києва, що в Україні розцінюють як енергетичний терор і спробу використати зиму як зброю.
Зеленський наголошував, що після ударів по критичній інфраструктурі ситуація в низці регіонів залишається складною, а РФ свідомо чекала холодів для посилення тиску.
У таких складних умовах енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру для того, щоб повернути світло у домівки українців.