Енергетики отримають доплати "за зиму": Кабмін готує рішення

В Україні буде запроваджено окрему програму підтримки енергетиків, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах під час зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

За словами Зеленського, мова йде про фахівців, які цілодобово працюють у найскладніших умовах, під обстрілами та в умовах сильних морозів, відновлюючи енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах України.

"Ми домовилися з премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки людей, які безпосередньо працюють у ремонтних бригадах 24/7. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими", - заявив Зеленський.

Водночас Свириденко наголосила, що робота енергетиків відбувається на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя. Саме завдяки їхнім зусиллям після масованих атак у домівки українців повертаються світло, тепло, вода та газ.

"Наш обовʼязок - підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю. Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній", - зазначила Свириденко.

За її словами, Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів доручено підготувати відповідне рішення для розгляду Кабінетом міністрів. Доплати стосуватимуться фахівців, які безпосередньо виїжджають на місця влучань і відновлюють критичні обʼєкти в умовах морозів та постійної загрози обстрілів.