Более 14 тысяч энергетиков получат помощь от государства, - Шмыгаль

10:42 02.04.2026 Чт
2 мин
Сколько заплатят энергетикам?
aimg Ірина Глухова
Фото: более 14 тысяч энергетиков получат помощь от государства (Getty Images)

Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 281,3 млн гривен для поддержки работников аварийно-ремонтных бригад, которые восстанавливали свет и тепло после массированных атак РФ. Помощь получат более 14 тысяч энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Удар по энергетике Прикарпатья: обесточены 11000 абонентов

По словам Шмыгаля, средства направлены Министерству энергетики и Министерству развития общин для выплат за работу, выполненную в феврале. Из общей суммы 190,7 млн гривен предусмотрено для украинских энергетиков.

"Каждый из 14 тысяч работников получит по 20 тысяч гривен на руки в качестве помощи за сложный труд в чрезвычайных условиях", - заявил он.

Как уточнил министр, в январе 2026 года уже было выплачено почти 152 млн гривен для около 8 тысяч работников аварийных бригад. За февраль помощь от Министерства энергетики получат более 9,5 тысячи человек.

Шмыгаль отметил, что программа поддержки расширена и модифицирована. В нее включены работники, на которых официально возложены функции руководителей аварийных бригад во время выполнения работ, а также сотрудники предприятий других отраслей, которые направлялись в командировку для проведения восстановительных работ по обращениям ОВА.

Следующий транш помощи будет выплачен за работы, выполненные в марте. При этом предприятия смогут подавать через портал "Дія" списки задействованных в восстановлении работников также и в апреле.

Российские обстрелы и доплаты энергетикам

Этой зимой украинские энергетики работали в сверхсложных условиях, восстанавливая свет и тепло после российских атак.

Температура воздуха опускалась до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов ночью, что при отсутствии отопления становилось серьезным испытанием.

По данным Воздушных сил в течение зимы российские оккупанты совершили 14 массированных атак по Украине.

В январе 2026 года правительство ввело отдельную программу поддержки энергетиков, работающих в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период.

Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работают в сложных условиях - под обстрелами и в сильные морозы, восстанавливая энергосистему во всех регионах Украины.

Уже в начале февраля 2026 года начался прием заявок на доплату в размере 20 тысяч гривен.

