Более 14 тысяч энергетиков получат помощь от государства, - Шмыгаль
Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 281,3 млн гривен для поддержки работников аварийно-ремонтных бригад, которые восстанавливали свет и тепло после массированных атак РФ. Помощь получат более 14 тысяч энергетиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, средства направлены Министерству энергетики и Министерству развития общин для выплат за работу, выполненную в феврале. Из общей суммы 190,7 млн гривен предусмотрено для украинских энергетиков.
"Каждый из 14 тысяч работников получит по 20 тысяч гривен на руки в качестве помощи за сложный труд в чрезвычайных условиях", - заявил он.
Как уточнил министр, в январе 2026 года уже было выплачено почти 152 млн гривен для около 8 тысяч работников аварийных бригад. За февраль помощь от Министерства энергетики получат более 9,5 тысячи человек.
Шмыгаль отметил, что программа поддержки расширена и модифицирована. В нее включены работники, на которых официально возложены функции руководителей аварийных бригад во время выполнения работ, а также сотрудники предприятий других отраслей, которые направлялись в командировку для проведения восстановительных работ по обращениям ОВА.
Следующий транш помощи будет выплачен за работы, выполненные в марте. При этом предприятия смогут подавать через портал "Дія" списки задействованных в восстановлении работников также и в апреле.
Российские обстрелы и доплаты энергетикам
Этой зимой украинские энергетики работали в сверхсложных условиях, восстанавливая свет и тепло после российских атак.
Температура воздуха опускалась до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов ночью, что при отсутствии отопления становилось серьезным испытанием.
По данным Воздушных сил в течение зимы российские оккупанты совершили 14 массированных атак по Украине.
В январе 2026 года правительство ввело отдельную программу поддержки энергетиков, работающих в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период.
Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работают в сложных условиях - под обстрелами и в сильные морозы, восстанавливая энергосистему во всех регионах Украины.
Уже в начале февраля 2026 года начался прием заявок на доплату в размере 20 тысяч гривен.