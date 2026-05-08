Понад 130 тисяч справ та тисяча підозр росіянам: в СБУ назвали масштаби розслідувань

Служба безпеки України розслідує переважну більшість воєнних злочинів РФ, при цьому особлива увага приділяється атакам на енергетичну та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Євгенія Хмари.
Наразі СБУ веде понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією. Це становить близько 80% усіх злочинів, скоєних окупантами на території України.
За словами очільника Служби, вже понад тисяча росіян отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Слідчі працюють над встановленням конкретних імен - від виконавців до організаторів атак.
"Наше завдання - не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі та довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів", - підкреслив Євгеній Хмара.
Окрему увагу СБУ приділяє ударам по нафтогазовій та енергетичній мережах. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 596 ударів лише по об'єктах нафтогазової інфраструктури.
Хмара наголосив, що ворог свідомо обирає цілями підприємства, що забезпечують людей опаленням, газом та водою. Це розцінюється як системна політика терору, спрямована на створення гуманітарного тиску на цивільних, особливо взимку.
"Логіка ворога - критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства, базові умови життя та здатність населення витримувати тривалу війну", - зазначив голови СБУ.
Всі зібрані докази не лише скеровуються до українських судів, а й передаються до Міжнародного кримінального суду.
Ці матеріали також стають підґрунтям для запровадження міжнародних санкцій проти осіб та структур, причетних до агресії.
Нагадаємо, Росія продовжує системно ігнорувати норми міжнародного права, здійснюючи як фізичне нищення українців, так і судилища над мирним населенням на окупованих територіях.
Зокрема, резонансною подією став випадок, коли в Росії засудили трьох підлітків з Мелітополя за сфабрикованими звинуваченнями у "тероризмі". Хлопці отримали від 7 до 8,5 років колонії після тривалих катувань та психологічного тиску з боку силовиків РФ. Правозахисники називають цей процес воєнним злочином.
Паралельно з цим ворог не припиняє ударів по гуманітарних та освітніх об'єктах. Так, 6 травня російські дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум. Атака призвела до жертв серед цивільних та значних руйнувань будівлі.
Окрім того, окупанти застосовують тактику "подвійних ударів". На Полтавщині окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього прильоту на об’єкті газовидобування. Внаслідок підступного обстрілу загинули люди, а кількість поранених перевищила 35 осіб.