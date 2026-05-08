Понад 130 тисяч справ та тисяча підозр росіянам: в СБУ назвали масштаби розслідувань

Масштаби розслідувань та підозри

Наразі СБУ веде понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією. Це становить близько 80% усіх злочинів, скоєних окупантами на території України.

За словами очільника Служби, вже понад тисяча росіян отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Слідчі працюють над встановленням конкретних імен - від виконавців до організаторів атак.

"Наше завдання - не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі та довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів", - підкреслив Євгеній Хмара.

Удари по енергетиці як стратегія терору

Окрему увагу СБУ приділяє ударам по нафтогазовій та енергетичній мережах. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 596 ударів лише по об'єктах нафтогазової інфраструктури.

Хмара наголосив, що ворог свідомо обирає цілями підприємства, що забезпечують людей опаленням, газом та водою. Це розцінюється як системна політика терору, спрямована на створення гуманітарного тиску на цивільних, особливо взимку.

"Логіка ворога - критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства, базові умови життя та здатність населення витримувати тривалу війну", - зазначив голови СБУ.

Співпраця з міжнародними судами

Всі зібрані докази не лише скеровуються до українських судів, а й передаються до Міжнародного кримінального суду.

Ці матеріали також стають підґрунтям для запровадження міжнародних санкцій проти осіб та структур, причетних до агресії.