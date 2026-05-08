Более 130 тысяч дел и тысяча подозрений россиянам: в СБУ назвали масштабы расследований

Служба безопасности Украины расследует подавляющее большинство военных преступлений РФ, при этом особое внимание уделяется атакам на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Евгения Хмары.
Сейчас СБУ ведет более 130 тысяч уголовных производств, связанных с российской агрессией. Это составляет около 80% всех преступлений, совершенных оккупантами на территории Украины.
По словам главы Службы, уже более тысячи россиян получили подозрения в совершении военных преступлений. Следователи работают над установлением конкретных имен - от исполнителей до организаторов атак.
"Наша задача - не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов", - подчеркнул Евгений Хмара.
Особое внимание СБУ уделяет ударам по нефтегазовой и энергетической сетям. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 596 ударов только по объектам нефтегазовой инфраструктуры.
Хмара отметил, что враг сознательно выбирает целями предприятия, обеспечивающие людей отоплением, газом и водой. Это расценивается как системная политика террора, направленная на создание гуманитарного давления на гражданских, особенно зимой.
"Логика врага - критическая инфраструктура используется как точка влияния на устойчивость общества, базовые условия жизни и способность населения выдерживать длительную войну", - отметил председатель СБУ.
Все собранные доказательства не только направляются в украинские суды, но и передаются в Международный уголовный суд.
Эти материалы также становятся основой для введения международных санкций против лиц и структур, причастных к агрессии.
Напомним, Россия продолжает системно игнорировать нормы международного права, осуществляя как физическое уничтожение украинцев, так и судилища над мирным населением на оккупированных территориях.
В частности, резонансным событием стал случай, когда в России осудили трех подростков из Мелитополя по сфабрикованным обвинениям в "терроризме". Ребята получили от 7 до 8,5 лет колонии после длительных пыток и психологического давления со стороны силовиков РФ. Правозащитники называют этот процесс военным преступлением.
Параллельно с этим враг не прекращает ударов по гуманитарным и образовательным объектам. Так, 6 мая российские дроны РФ попали в детский сад в центре Сум. Атака привела к жертвам среди гражданских и значительным разрушениям здания.
Кроме того, оккупанты применяют тактику "двойных ударов". На Полтавщине оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего прилета на объекте газодобычи. В результате коварного обстрела погибли люди, а количество раненых превысило 35 человек.