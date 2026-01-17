Понад 1100 окупантів, багато дронів та техніки: Генштаб оновив втрати ворога за добу
Станом на 17 січня втрати росіян за добу склали понад 1100 осіб особового складу. Також Сили оборони знищили багато дронів та техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 17 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 225 590 (1 130) осіб.
- танків - 11 569 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 914 (+6) од.
- артилерійських систем - 36 261 (+31) од.
- РСЗВ - 1 615 (+1) од.
- засоби ППО - 1 278 (+1) од.
- літаків - 434 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 108 605 (+721) од.
- крилаті ракети - 4 163 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 74 601 (+115) од.
- спеціальна техніка - 4 044 од.
Фото: Сили оборони також нищать ББМ, ПВО та РСЗВ ворога (Генштаб Telegram)
Ситуація на фронті
Зазначимо, згідно з останніми даними, найгарячіші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Але нашим захисникам вдається триматись та не давати проходу вглиб території.
При цьому Покровськ, Куп'янськ та Мирноград знаходяться під контролем України попри брехню військового керівництва РФ про взяття міст. Хоча в ЗСУ та інших підрозділах Сил оборони визнають - точаться складні бої за територію.
Також відомо, навіщо командування ЗС РФ розповсюджувало дезінформацію щодо окупації міст, які доки підконтрольні Києву. Річ у тому, що, таким чином, російські посадовці боялись втратити роботу та звання.
Зазначимо, у РФ новий дедлайн щодо взяття Куп'янська - лютий цього року.