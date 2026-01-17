Понад 1100 окупантів, багато дронів та техніки: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Станом на 17 січня втрати росіян за добу склали понад 1100 осіб особового складу. Також Сили оборони знищили багато дронів та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Фото: Сили оборони також нищать ББМ, ПВО та РСЗВ ворога (Генштаб Telegram)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 17 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Зазначимо, згідно з останніми даними, найгарячіші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Але нашим захисникам вдається триматись та не давати проходу вглиб території.

При цьому Покровськ, Куп'янськ та Мирноград знаходяться під контролем України попри брехню військового керівництва РФ про взяття міст. Хоча в ЗСУ та інших підрозділах Сил оборони визнають - точаться складні бої за територію.

Також відомо, навіщо командування ЗС РФ розповсюджувало дезінформацію щодо окупації міст, які доки підконтрольні Києву. Річ у тому, що, таким чином, російські посадовці боялись втратити роботу та звання.

Зазначимо, у РФ новий дедлайн щодо взяття Куп'янська - лютий цього року.