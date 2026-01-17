Более 1100 оккупантов, много дронов и техники: Генштаб обновил потери врага за сутки
По состоянию на 17 января потери россиян за сутки составили более 1100 человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили много дронов и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 17 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 225 590 (1 130) чел.
- танков - 11 569 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 23 914 (+6) ед.
- артиллерийских систем - 36 261 (+31) ед.
- РСЗО - 1 615 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 278 (+1) ед.
- самолетов - 434 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 108 605 (+721) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 601 (+115) ед.
- специальная техника - 4 044 ед.
Фото: Силы обороны также уничтожают ББМ, ПВО и РСЗО врага (Генштаб Telegram)
Ситуация на фронте
Отметим, согласно последним данным, горячие бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Но нашим защитникам удается держаться и не давать прохода вглубь территории.
При этом Покровск, Купянск и Мирноград находятся под контролем Украины, несмотря на ложь военного руководства РФ о взятии городов. Хотя в ВСУ и других подразделениях Сил обороны признают - идут сложные бои за территорию.
Также известно, зачем командование ВС РФ распространяло дезинформацию об оккупации городов, которые пока подконтрольны Киеву. Дело в том, что, таким образом, российские чиновники боялись потерять работу и звания.
Отметим, в РФ новый дедлайн по взятию Купянска - февраль этого года.