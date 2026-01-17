Более 1100 оккупантов, много дронов и техники: Генштаб обновил потери врага за сутки

По состоянию на 17 января потери россиян за сутки составили более 1100 человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили много дронов и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 17 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Отметим, согласно последним данным, горячие бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Но нашим защитникам удается держаться и не давать прохода вглубь территории.

При этом Покровск, Купянск и Мирноград находятся под контролем Украины, несмотря на ложь военного руководства РФ о взятии городов. Хотя в ВСУ и других подразделениях Сил обороны признают - идут сложные бои за территорию.

Также известно, зачем командование ВС РФ распространяло дезинформацию об оккупации городов, которые пока подконтрольны Киеву. Дело в том, что, таким образом, российские чиновники боялись потерять работу и звания.

Отметим, в РФ новый дедлайн по взятию Купянска - февраль этого года.