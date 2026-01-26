Понад 1000 окупантів та майже стільки ж дронів: Генштаб озвучив втрати ворога за добу

Станом на 26 січня втрати росіян за добу склали понад 1000 окупантів та більше 900 безпілотників. Сили Оборони також завдали значних втрат ворогу в техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 26 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Що на фронті

Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 25 січня на фронті за добу відбулось 129 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Складна ситуація на Куп'янському напрямку - росіяни намагаються там постійно атакувати та прорватись вперед, але у них не виходить. Нещодавно глава НГУ Олександр Півненко показав зачистку Куп'янська від окупантів.

Ще два міста, де точаться запеклі бої із загарбниками - Гуляйполе та Мирноград. Втім поки ці території під контролем української армії, попри численні фейки роспропаганди про окупацію тих чи інших населених пунктів.

Нещодавно в РНБО пояснили, навіщо Москва розповсюджує час від часу дезінформацію про взяття Куп'янська, Покровська чи інших міст.