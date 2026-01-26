Понад 1000 окупантів та майже стільки ж дронів: Генштаб озвучив втрати ворога за добу
Станом на 26 січня втрати росіян за добу склали понад 1000 окупантів та більше 900 безпілотників. Сили Оборони також завдали значних втрат ворогу в техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 26 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 235 060 (+1 020) осіб.
- танків - 11 608 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 951 (+1) од.
- артилерійських систем - 36 644 (+32) од.
- РСЗВ -1 626 (+2) од.
- засоби ППО -1 286 од.
- літаків - 434 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 115 813 (+917) од.
- крилаті ракети - 4 205 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 906 (+147) од.
- спеціальна техніка - 4 051 (+1) од.
Фото: Сили Оборони продовжують протистояння ворогу (Генштаб ЗСУ Facebook)
Що на фронті
Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 25 січня на фронті за добу відбулось 129 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Складна ситуація на Куп'янському напрямку - росіяни намагаються там постійно атакувати та прорватись вперед, але у них не виходить. Нещодавно глава НГУ Олександр Півненко показав зачистку Куп'янська від окупантів.
Ще два міста, де точаться запеклі бої із загарбниками - Гуляйполе та Мирноград. Втім поки ці території під контролем української армії, попри численні фейки роспропаганди про окупацію тих чи інших населених пунктів.
Нещодавно в РНБО пояснили, навіщо Москва розповсюджує час від часу дезінформацію про взяття Куп'янська, Покровська чи інших міст.