ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Понад 1000 окупантів та майже стільки ж дронів: Генштаб озвучив втрати ворога за добу

Україна, Понеділок 26 січня 2026 08:00
UA EN RU
Понад 1000 окупантів та майже стільки ж дронів: Генштаб озвучив втрати ворога за добу Фото: Сили Оборони також завдають ворогу значних втрат у техніці (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 26 січня втрати росіян за добу склали понад 1000 окупантів та більше 900 безпілотників. Сили Оборони також завдали значних втрат ворогу в техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 26 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 235 060 (+1 020) осіб.
  • танків - 11 608 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 951 (+1) од.
  • артилерійських систем - 36 644 (+32) од.
  • РСЗВ -1 626 (+2) од.
  • засоби ППО -1 286 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 115 813 (+917) од.
  • крилаті ракети - 4 205 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 75 906 (+147) од.
  • спеціальна техніка - 4 051 (+1) од.

Понад 1000 окупантів та майже стільки ж дронів: Генштаб озвучив втрати ворога за добуФото: Сили Оборони продовжують протистояння ворогу (Генштаб ЗСУ Facebook)

Що на фронті

Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 25 січня на фронті за добу відбулось 129 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Складна ситуація на Куп'янському напрямку - росіяни намагаються там постійно атакувати та прорватись вперед, але у них не виходить. Нещодавно глава НГУ Олександр Півненко показав зачистку Куп'янська від окупантів.

Ще два міста, де точаться запеклі бої із загарбниками - Гуляйполе та Мирноград. Втім поки ці території під контролем української армії, попри численні фейки роспропаганди про окупацію тих чи інших населених пунктів.

Нещодавно в РНБО пояснили, навіщо Москва розповсюджує час від часу дезінформацію про взяття Куп'янська, Покровська чи інших міст.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла