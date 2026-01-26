Более 1000 оккупантов и почти столько же дронов: Генштаб озвучил потери врага за сутки

По состоянию на 26 января потери россиян за сутки составили более 1000 оккупантов и более 900 беспилотников. Силы Обороны также нанесли значительные потери врагу в технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 26 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Что на фронте

Напомним, согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 25 января на фронте за сутки произошло 129 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Сложная ситуация на Купянском направлении - россияне пытаются там постоянно атаковать и прорваться вперед, но у них не получается. Недавно глава НГУ Александр Пивненко показал зачистку Купянска от оккупантов.

Еще два города, где идут ожесточенные бои с захватчиками - Гуляйполе и Мирноград. Впрочем, пока эти территории под контролем украинской армии, несмотря на многочисленные фейки роспропаганды об оккупации тех или иных населенных пунктов.

Недавно в СНБО объяснили, зачем Москва распространяет время от времени дезинформацию о взятии Купянска, Покровска или других городов.