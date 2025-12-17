У РНБО пояснили, чому у Путіна вкотре заявили про нібито "взяття" Куп'янська
Армійське керівництво РФ боїться поплатитися за поразки своїми посадами, саме тому вже вкотре заявляє про нібито "взяття" Куп'янська Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
"Міністр оборони РФ (Андрій – ред.) Бєлоусов продовжує брехати, що Росія контролює Купʼянськ. Насправді ж, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян", - заявив Коваленко.
За словами керівника ЦПД РНБО, всі чиновники російського диктатора Володимира Путіна, від Валерія Герасімова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Бєлоусова продовжують брехню при самому ж Путіні.
"Повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше з бажанням еліт і оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі", - додав він.
Операція ЗСУ у Куп'янську
Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Нацгвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.
Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
Як відомо, операція планувалася та тривала з осені. Як розповіли військові, у Куп’янську триває активна фаза бойових дій - оточені російські підрозділи чинять "дуже суворий" спротив. Однак Сили оборони України продовжують операцію з їхнього знищення.