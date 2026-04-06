Понад 1000 іранських ракет і до 10 000 снарядів Хезболли: що загрожує Ізраїлю

05:15 06.04.2026 Пн
2 хв
Ракети Ірану запускаються з підземних тунельних шахт у гірських районах, що значно ускладнює їхню нейтралізацію
aimg Анастасія Никончук
Понад 1000 іранських ракет і до 10 000 снарядів Хезболли: що загрожує Ізраїлю Фото: війна Ізраїлю з Іраном (GettyImages)

Офіцер ВПС Ізраїлю, підполковник розвідки, повідомив, що Іран має у своєму розпорядженні понад 1000 ракет великої дальності, а угруповання "Хезболла" в Лівані - від 8000 до 10 000 ракет малої дальності, що уможливлює тривалі бойові дії в регіоні протягом кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: США та Іран не домовилися: посередники не змогли запустити діалог, - WSJ

Ракетні арсенали та оцінки загрози

За інформацією ізраїльських військових брифінгів, Іран зберігає понад 1000 ракет, здатних вразити ізраїльську територію.

Оцінки щодо арсеналу Хезболли вказують на наявність до 10 000 снарядів малої дальності, запуск яких триває щодня з Лівану.

Підполковник розвідки зазначив, що для нейтралізації цих загроз потрібна значна кількість ресурсів, і повне знищення арсеналів практично неможливе.

Потенціал тривалих бойових дій

З огляду на інтенсивні ракетні обстріли з боку Ірану і Хезболли, які тривають понад п'ять тижнів, Ізраїль готується до бойових дій протягом кількох місяців.

Іранські ракети запускаються з підземних тунельних шахт у гірських районах, що істотно ускладнює їхнє знищення.

За даними ізраїльської розвідки, до початку конфлікту Іран мав близько 2000 балістичних ракет середньої дальності, з яких понад 500 вже було використано під час обстрілів.

Обстріли з Лівану і заходи захисту

Ізраїль веде активні дії проти Хезболли в Лівані, звідки щодня запускається 200-250 ракет. Основна частина ударів припадає на південь Лівану, але частина досягає північних районів Ізраїлю.

Обстріли змушують десятки тисяч цивільних залишатися в укриттях, проте армія вдосконалює системи раннього попередження, щоб збільшити час на евакуацію.

Повернення до цивільного життя

Попри загрози, влада поступово відновлює повсякденне життя: планується відновлення очного навчання, збільшується кількість авіарейсів, а кінотеатри працюють з обмеженнями.

Ізраїльські сили продовжують забезпечувати захист населення, одночасно підтримуючи стабільність в умовах постійних ракетних загроз.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знищити всі електростанції Ірану, якщо лідери країни не досягнуть угоди про відновлення роботи Ормузької протоки до вечора 7 квітня.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп припустив можливість укладення угоди з Іраном вже до понеділка, 6 квітня, попередивши, що в іншому разі має намір застосувати силу і зруйнувати об'єкти країни.

