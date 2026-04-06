Более 1000 иранских ракет и до 10 000 снарядов Хезболлы: что угрожает Израилю

Офицер ВВС Израиля, подполковник разведки, сообщил, что Иран располагает более чем 1000 ракет большой дальности, а группировка "Хезболла" в Ливане — от 8000 до 10 000 ракет малой дальности, что делает возможными длительные боевые действия в регионе на протяжении нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Ракетные арсеналы и оценки угрозы

По информации израильских военных брифингов, Иран хранит свыше 1000 ракет, способных поразить израильскую территорию.

Оценки относительно арсенала Хезболлы указывают на наличие до 10 000 снарядов малой дальности, запуск которых продолжается ежедневно из Ливана.

Подполковник разведки отметил, что для нейтрализации этих угроз потребуется значительное количество ресурсов, и полное уничтожение арсеналов практически невозможно.

Потенциал длительных боевых действий

С учетом интенсивных ракетных обстрелов со стороны Ирана и Хезболлы, которые продолжаются более пяти недель, Израиль готовится к боевым действиям в течение нескольких месяцев.

Иранские ракеты запускаются из подземных туннельных шахт в горных районах, что существенно затрудняет их уничтожение.

По данным израильской разведки, до начала конфликта Иран имел около 2000 баллистических ракет средней дальности, из которых более 500 уже были использованы в ходе обстрелов.

Обстрелы из Ливана и меры защиты

Израиль ведет активные действия против Хезболлы в Ливане, откуда ежедневно запускается 200–250 ракет. Основная часть ударов приходится на юг Ливана, но часть достигает северных районов Израиля.

Обстрелы вынуждают десятки тысяч гражданских оставаться в укрытиях, однако армия совершенствует системы раннего предупреждения, чтобы увеличить время на эвакуацию.

Возвращение к гражданской жизни

Несмотря на угрозы, власти постепенно восстанавливают повседневную жизнь: планируется возобновление очного обучения, увеличивается количество авиарейсов, а кинотеатры работают с ограничениями.

Израильские силы продолжают обеспечивать защиту населения, одновременно поддерживая стабильность в условиях постоянных ракетных угроз.