Понад 100 вибухів, пошкоджено енергооб'єкт та будинки: наслідки атаки на Чернігівщину

Атаки на Чернігівську область

Чернігів і область уже кілька місяців перебувають під постійними російськими атаками. Місцеві жителі живуть у складних умовах - через обстріли регіон регулярно стикається з відключеннями світла, перебоями з опаленням та водопостачанням.

Російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру, намагаючись зробити життя цивільних максимально важким.

1 листопада окупанти завдали удару двома балістичними ракетами по Менській громаді Чернігівської області. Під вогонь потрапило сільськогосподарське підприємство, де зафіксовано руйнування.

Раніше повідомлялося, що ворог ударив по телевежі в центрі Чернігова - споруда зазнала пошкоджень.

Також російські війська атакували один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі, унаслідок чого під удар потрапила ремонтна бригада, яка працювала на місці.

Як виживають в Чернігові з блекаутами і дронами - читайте в репортажі РБК-Україна.