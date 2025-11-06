RU

Более 100 взрывов, повреждены энергообъект и дома: последствия атаки на Черниговщину

Фото иллюстративное: россияне в очередной раз атаковали дронами Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Черниговской области. В течение суток с 5 на 6 ноября в регионе прозвучало 104 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

По словам главы ОГА, вчера вечером российские беспилотники - "Герани" - атаковали энергообъект в приграничной общине Черниговского района.

На месте прилета возник пожар, который оперативно ликвидировали. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Нежинском районе, по данным Чауса, противник нанес удар по транспортной инфраструктуре.

В Корюковском районе обломками дрона повреждены жилой дом и автомобиль.

Ночью атаки беспилотников продолжились. В частности, дроны летели в направлении Чернигова, однако попаданий, как уточнил чиновник, на территории города не зафиксировано.

"За прошедшие сутки под атакой были 17 населенных пунктов. 35 обстрелов - 104 взрыва", - проинформировал Чаус.

Также он показал кадры последствий вражеских атак на Черниговскую область.

 

Фото: российские оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

 

Атаки на Черниговскую область

Чернигов и область уже несколько месяцев находятся под постоянными российскими атаками. Местные жители живут в сложных условиях - из-за обстрелов регион регулярно сталкивается с отключениями света, перебоями с отоплением и водоснабжением.

Российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру, пытаясь сделать жизнь гражданских максимально тяжелой.

1 ноября оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Менской общине Черниговской области. Под огонь попало сельскохозяйственное предприятие, где зафиксированы разрушения.

Ранее сообщалось, что враг ударил по телебашне в центре Чернигова - сооружение получило повреждения.

Также российские войска атаковали один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе, в результате чего под удар попала ремонтная бригада, которая работала на месте.

Как выживают в Чернигове с блэкаутами и дронами - читайте в репортаже РБК-Украина.

