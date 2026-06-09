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Понад 100 тисяч на руки: скільки заробляють міністри та керівництво Кабміну

12:10 09.06.2026 Вт
3 хв
Хто в Кабміні отримує найвищу зарплату?
aimg Анастасія Мацепа
Понад 100 тисяч на руки: скільки заробляють міністри та керівництво Кабміну Фото: у травні зарплати членів уряду становили від 109 до 129 тисяч гривень після сплати податків (Getty Images)
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Фактична зарплата багатьох посадовців перевищує позначку в 100 тисяч гривень на місяць. Уряд оприлюднив дані про нарахування міністрам та керівництву Кабміну, і серед цифр знайшовся неочевидний лідер.

Зто з посадовців отримує найбільше та з яких складових формується їхній дохід - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Рівень доходів: Фактична зарплата багатьох урядовців та керівників апарату Кабміну після сплати податків перевищує 100 000 грн.
  • Складові нарахувань: Фінальні суми включають посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, роботу з таємними документами та оплату за час відряджень.
  • Неочевидний лідер: Найбільшу суму «на руки» серед оприлюдненого списку отримав Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр енергетики України.
  • Податкове навантаження: З кожної зарплати утримується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, що в сумі для більшості чиновників складає понад 32 000 грн.

Зарплати членів уряду у травні

Кабінет міністрів оприлюднив інформацію про зарплати керівництва уряду за травень 2026 року. Згідно з даними, фактичні виплати після сплати податків коливалися від 109 тисяч до майже 129 тисяч гривень.

Найбільшу зарплату серед членів уряду отримав перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль. Йому виплатили 128 933 гривні після сплати податків. Загальна нарахована сума становила 167 446 гривень, значну частину якої сформували виплати за службові відрядження.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у травні отримала 109 097 гривень “на руки”. Її нарахована зарплата становила 141 685 гривень, з яких понад 32,5 тисячі гривень було сплачено у вигляді податків і військового збору.

Таку ж суму фактично отримали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

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Скільки отримали держсекретарі Кабміну

Державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар’євич отримав 101 249 гривень після сплати податків. До його зарплати входили надбавки за вислугу років та роботу з документами, що містять державну таємницю.

Заступники державного секретаря отримали від 66,5 тисячі до майже 95 тисяч гривень. Найбільшу суму серед них виплатили Павлу Полянському – 94 880 гривень, а найменшу – Володимиру Федорчуку, який отримав 66 455 гривень.

Розмір виплат залежав від надбавок за вислугу років, ранг, роботу з таємними документами, а також відпускних та інших додаткових нарахувань.

Як зарплати урядовців співвідносяться із середніми доходами

Для порівняння, середня заробітна плата в Україні на початку 2026 року становила 28 885 гривень.

Таким чином, фактичні зарплати членів уряду перевищують середній рівень оплати праці в країні приблизно у 3,8–4,5 раза. Найвищу зарплату серед урядовців у травні отримав Денис Шмигаль, чий дохід майже у 4,5 раза перевищив середній показник по країні.

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