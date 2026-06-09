ua en ru
Вт, 09 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Более 100 тысяч на руки: сколько зарабатывают министры и руководство Кабмина

12:10 09.06.2026 Вт
3 мин
Кто в Кабмине получает самую высокую зарплату?
aimg Анастасия Мацепа
Более 100 тысяч на руки: сколько зарабатывают министры и руководство Кабмина Фото: в мае зарплаты членов правительства составляли от 109 до 129 тысяч гривен после уплаты налогов (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Фактическая зарплата многих чиновников превышает отметку в 100 тысяч гривен в месяц. Правительство обнародовало данные о начислениях министрам и руководству Кабмина, и среди цифр нашелся неочевидный лидер.

Кто из чиновников получает больше всего и из каких составляющих формируется их доход - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Уровень доходов: Фактическая зарплата многих чиновников и руководителей аппарата Кабмина после уплаты налогов превышает 100 000 грн.
  • Составляющие начислений: Финальные суммы включают должностной оклад, надбавки за ранг, выслугу лет, работу с секретными документами и оплату за время командировок.
  • Неочевидный лидер: Наибольшую сумму "на руки" среди обнародованного списка получил Первый вице-премьер-министр - Министр энергетики Украины.
  • Налоговая нагрузка: С каждой зарплаты удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, что в сумме для большинства чиновников составляет более 32 000 грн.

Зарплаты членов правительства в мае

Кабинет министров обнародовал информацию о зарплатах руководства правительства за май 2026 года. Согласно данным, фактические выплаты после уплаты налогов колебались от 109 тысяч до почти 129 тысяч гривен.

Самую большую зарплату среди членов правительства получил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль. Ему выплатили 128 933 гривны после уплаты налогов. Общая начисленная сумма составила 167 446 гривен, значительную часть которой сформировали выплаты за служебные командировки.

Премьер-министр Юлия Свириденко в мае получила 109 097 гривен "на руки". Ее начисленная зарплата составила 141 685 гривен, из которых более 32,5 тысячи гривен было уплачено в виде налогов и военного сбора.

Такую же сумму фактически получили вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

Читайте также: До 170 тысяч гривен в месяц: названа самая оплачиваемая профессия в Украине в 2026 году

Сколько получили госсекретари Кабмина

Государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич получил 101 249 гривен после уплаты налогов. В его зарплату входили надбавки за выслугу лет и работу с документами, содержащими государственную тайну.

Заместители государственного секретаря получили от 66,5 тысячи до почти 95 тысяч гривен. Наибольшую сумму среди них выплатили Павлу Полянскому - 94 880 гривен, а наименьшую - Владимиру Федорчуку, который получил 66 455 гривен.

Размер выплат зависел от надбавок за выслугу лет, ранг, работу с секретными документами, а также отпускных и других дополнительных начислений.

Как зарплаты чиновников соотносятся со средними доходами

Для сравнения, средняя заработная плата в Украине в начале 2026 года составляла 28 885 гривен.

Таким образом, фактические зарплаты членов правительства превышают средний уровень оплаты труда в стране примерно в 3,8-4,5 раза. Самую высокую зарплату среди чиновников в мае получил Денис Шмыгаль, чей доход почти в 4,5 раза превысил средний показатель по стране.

Читайте также: Выросли в 4 раза: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Украине в 2026 году
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зарплата в Украине Зарплата нардепов
Новости
Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым
Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым
Аналитика
Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Белый бизнес становится более легкой мишенью для проверок: интервью с Анной Деревянко, ЕВА