Более 100 тысяч на руки: сколько зарабатывают министры и руководство Кабмина

Фактическая зарплата многих чиновников превышает отметку в 100 тысяч гривен в месяц. Правительство обнародовало данные о начислениях министрам и руководству Кабмина, и среди цифр нашелся неочевидный лидер.

Кто из чиновников получает больше всего и из каких составляющих формируется их доход - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Уровень доходов: Фактическая зарплата многих чиновников и руководителей аппарата Кабмина после уплаты налогов превышает 100 000 грн.

Фактическая зарплата многих чиновников и руководителей аппарата Кабмина после уплаты налогов превышает 100 000 грн. Составляющие начислений: Финальные суммы включают должностной оклад, надбавки за ранг, выслугу лет, работу с секретными документами и оплату за время командировок.

Финальные суммы включают должностной оклад, надбавки за ранг, выслугу лет, работу с секретными документами и оплату за время командировок. Неочевидный лидер: Наибольшую сумму "на руки" среди обнародованного списка получил Первый вице-премьер-министр - Министр энергетики Украины.

Наибольшую сумму "на руки" среди обнародованного списка получил Первый вице-премьер-министр - Министр энергетики Украины. Налоговая нагрузка: С каждой зарплаты удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, что в сумме для большинства чиновников составляет более 32 000 грн.

Зарплаты членов правительства в мае

Кабинет министров обнародовал информацию о зарплатах руководства правительства за май 2026 года. Согласно данным, фактические выплаты после уплаты налогов колебались от 109 тысяч до почти 129 тысяч гривен.

Самую большую зарплату среди членов правительства получил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль. Ему выплатили 128 933 гривны после уплаты налогов. Общая начисленная сумма составила 167 446 гривен, значительную часть которой сформировали выплаты за служебные командировки.

Премьер-министр Юлия Свириденко в мае получила 109 097 гривен "на руки". Ее начисленная зарплата составила 141 685 гривен, из которых более 32,5 тысячи гривен было уплачено в виде налогов и военного сбора.

Такую же сумму фактически получили вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

Сколько получили госсекретари Кабмина

Государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич получил 101 249 гривен после уплаты налогов. В его зарплату входили надбавки за выслугу лет и работу с документами, содержащими государственную тайну.

Заместители государственного секретаря получили от 66,5 тысячи до почти 95 тысяч гривен. Наибольшую сумму среди них выплатили Павлу Полянскому - 94 880 гривен, а наименьшую - Владимиру Федорчуку, который получил 66 455 гривен.

Размер выплат зависел от надбавок за выслугу лет, ранг, работу с секретными документами, а также отпускных и других дополнительных начислений.

Как зарплаты чиновников соотносятся со средними доходами

Для сравнения, средняя заработная плата в Украине в начале 2026 года составляла 28 885 гривен.

Таким образом, фактические зарплаты членов правительства превышают средний уровень оплаты труда в стране примерно в 3,8-4,5 раза. Самую высокую зарплату среди чиновников в мае получил Денис Шмыгаль, чей доход почти в 4,5 раза превысил средний показатель по стране.