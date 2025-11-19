ua en ru
Понад 10 прильотів, горить висотка та є постраждалі: наслідки атаки РФ на Харків

Середа 19 листопада 2025 00:51
UA EN RU
Понад 10 прильотів, горить висотка та є постраждалі: наслідки атаки РФ на Харків Фото: ворог атакував Харків щонайменше 11 дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 18 на 19 листопада масовано атакували Харків дронами. У місті пошкоджено будинок, сталися пожежі та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов розповів, що перередньо, під ударом 11 дронів опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста. Він повідомив, що:

  • зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок з подальшим загорянням;
  • спалахнули гаражі.

Мер Харкова інформував, що влучання у будинок сталося у Слобідському районі.

"Внаслідок удару по багатоповерхівці є постраждалі, кількість уточнюється... З постраждалого підʼїзду багатоповерхівки евакуйовано 22 людини", - писав Терехов.

Також він повідомляв, що була попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста.

"Є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів. Інформація уточнюється", - йшлося у повідомленні.

Оновлено о 01:50

"Один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі", - розповів Терехов.

Постраждалі

За даними Харківської ОВА, станом на 00:43 у Харкові зазнали поранень 5 людей.

Оновлено 00:58

Олег Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до семи. За допомогою медиків звернулися ще двоє людей.

Оновлено о 01:33

Кількість постраждалих у Харкові постійно зростає. За останніми даними, медики надають допомогу вже 22 людям.

Також в ОВА розповіли, що серед постраждалих 13-річна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес.

Оновлено о 01:50

Станом на цю хвилину у Харкові 29 постраждалих.

Оновлено о 02:01

Глава ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 32. Серед них ще одна дитина - 9-річна дівчинка. В неї теж гостра реакція на стрес.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно завдають ударів по Харкову, застосовуючи для атак ударні безпілотники, ракети та керовані авіабомби.

Так, наприклад, 16 листопада росіяни атакували Холодногірський район. Дрон влучив у дитячий майданчик, в результаті чого в будинках навколо були вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, серія вибухів прогриміла вранці, 12 листопада. Окупанти атакували Харків трьома дронами, в результаті чого були пошкоджені цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

