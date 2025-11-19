Понад 10 прильотів, горить висотка та є постраждалі: наслідки атаки РФ на Харків

Росіяни в ніч з 18 на 19 листопада масовано атакували Харків дронами. У місті пошкоджено будинок, сталися пожежі та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов розповів, що перередньо, під ударом 11 дронів опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста. Він повідомив, що:

зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок з подальшим загорянням;

спалахнули гаражі.

Мер Харкова інформував, що влучання у будинок сталося у Слобідському районі.

"Внаслідок удару по багатоповерхівці є постраждалі, кількість уточнюється... З постраждалого підʼїзду багатоповерхівки евакуйовано 22 людини", - писав Терехов.

Також він повідомляв, що була попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста.

"Є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів. Інформація уточнюється", - йшлося у повідомленні.

Оновлено о 01:50

"Один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі", - розповів Терехов.

Постраждалі

За даними Харківської ОВА, станом на 00:43 у Харкові зазнали поранень 5 людей.

Оновлено 00:58

Олег Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до семи. За допомогою медиків звернулися ще двоє людей.

Оновлено о 01:33

Кількість постраждалих у Харкові постійно зростає. За останніми даними, медики надають допомогу вже 22 людям.

Також в ОВА розповіли, що серед постраждалих 13-річна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес.

Оновлено о 01:50

Станом на цю хвилину у Харкові 29 постраждалих.

Оновлено о 02:01

Глава ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 32. Серед них ще одна дитина - 9-річна дівчинка. В неї теж гостра реакція на стрес.