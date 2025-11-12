У Харкові лунають вибухи, місто під атакою дронів РФ: є влучання

Зранку, 12 листопада, у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників. В одному з районів міста зафіксовано декілька влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Терехов спочатку повідомив про влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі.

"Ще один удар, також попередньо Холодногірський район, центральна частина міста", - додав він.

Пізніше надійшла інформація про третій удар по тому ж районі.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "Шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих - на дану хвилину інформація не надходила.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив ворожу атаку та зазначив, що у місті продовжують лунати вибухи, а в небі досі фіксують російські безпілотники.

"За попередньою інформацією, зафіксовано "приліт" ворожого БпЛА в Холодногірському районі Харкова. Інформація з’ясовується", - розповів він.

Оновлено о 9.50

Як уточнив голова ОВА, станом на 9.50 відомо про одного постраждалого. Екстрені служби виїхали на місце ударів та працюють над ліквідацією наслідків.

Оновлено о 10.30

За даними Синєгубова, сьогодні росіяни атакували район старої забудови Харкова, майже центр міста.

Постраждали щонайменше троє людей. Від вибухової хвилі травми та забої отримали 68-річний чоловік і 60-річна жінка, їх госпіталізовано.

Крім того, медики надали допомогу 77-річній жінці, яка зазнала легких поранень.

На місці також спалахнула пожежа.

Працюють усі оперативні підрозділи: ДСНС, екстрена медична допомога та Національна поліція.

"Зараз оперативно ліквідуємо наслідки. Далі будемо розбирати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає", - повідомив голова ОВА.