Более 10 прилетов, горит высотка и есть пострадавшие: последствия атаки РФ на Харьков

Среда 19 ноября 2025 00:51
UA EN RU
Более 10 прилетов, горит высотка и есть пострадавшие: последствия атаки РФ на Харьков Фото: враг атаковал Харьков по меньшей мере 11 дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 18 на 19 ноября массированно атаковали Харьков дронами. В городе повреждены дома, произошли пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов рассказал, что в первую очередь, под ударом 11 дронов оказались Слободской и Основянский районы города. Он сообщил, что:

  • зафиксировано попадание в 9-этажный дом с последующим возгоранием;
  • вспыхнули гаражи.

Мэр Харькова информировал, что попадание в дом произошло в Слободском районе.

"В результате удара по многоэтажке есть пострадавшие, количество уточняется... Из пострадавшего подъезда многоэтажки эвакуированы 22 человека", - писал Терехов.

Также он сообщал, что была предварительная информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города.

"Есть информация о раненом враче, повреждениях самого здания и автомобилей. Информация уточняется", - говорилось в сообщении.

Обновлено в 01:50

"Один из прилетов пришелся на двор школы в Слободском районе", - рассказал Терехов.

Пострадавшие

По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 00:43 в Харькове получили ранения 5 человек.

Обновлено 00:58

Олег Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до семи. За помощью медиков обратились еще два человека.

Обновлено в 01:33

Количество пострадавших в Харькове постоянно растет. По последним данным, медики оказывают помощь уже 22 людям.

Также в ОВА рассказали, что среди пострадавших 13-летняя девочка. У нее острая реакция на стресс.

Обновлено в 01:50

На данный момент в Харькове 29 пострадавших.

Обновлено в 02:01

Глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 32. Среди них еще один ребенок - 9-летняя девочка. У нее тоже острая реакция на стресс.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно наносят удары по Харькову, применяя для атак ударные беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы.

Так, например, 16 ноября россияне атаковали Холодногорский район. Дрон попал в детскую площадку, в результате чего в домах вокруг были выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, серия взрывов прогремела утром, 12 ноября. Оккупанты атаковали Харьков тремя дронами, в результате чего были повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.

