Более 10 прилетов, горит высотка и есть пострадавшие: последствия атаки РФ на Харьков
Россияне в ночь с 18 на 19 ноября массированно атаковали Харьков дронами. В городе повреждены дома, произошли пожары и есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Синегубов рассказал, что в первую очередь, под ударом 11 дронов оказались Слободской и Основянский районы города. Он сообщил, что:
- зафиксировано попадание в 9-этажный дом с последующим возгоранием;
- вспыхнули гаражи.
Мэр Харькова информировал, что попадание в дом произошло в Слободском районе.
"В результате удара по многоэтажке есть пострадавшие, количество уточняется... Из пострадавшего подъезда многоэтажки эвакуированы 22 человека", - писал Терехов.
Также он сообщал, что была предварительная информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города.
"Есть информация о раненом враче, повреждениях самого здания и автомобилей. Информация уточняется", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 01:50
"Один из прилетов пришелся на двор школы в Слободском районе", - рассказал Терехов.
Пострадавшие
По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 00:43 в Харькове получили ранения 5 человек.
Обновлено 00:58
Олег Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до семи. За помощью медиков обратились еще два человека.
Обновлено в 01:33
Количество пострадавших в Харькове постоянно растет. По последним данным, медики оказывают помощь уже 22 людям.
Также в ОВА рассказали, что среди пострадавших 13-летняя девочка. У нее острая реакция на стресс.
Обновлено в 01:50
На данный момент в Харькове 29 пострадавших.
Обновлено в 02:01
Глава ОВА написал, что количество пострадавших возросло до 32. Среди них еще один ребенок - 9-летняя девочка. У нее тоже острая реакция на стресс.
Обстрелы Харькова
Напомним, что россияне регулярно наносят удары по Харькову, применяя для атак ударные беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы.
Так, например, 16 ноября россияне атаковали Холодногорский район. Дрон попал в детскую площадку, в результате чего в домах вокруг были выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, серия взрывов прогремела утром, 12 ноября. Оккупанты атаковали Харьков тремя дронами, в результате чего были повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.