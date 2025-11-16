Росіяни "Молнією" вдарили по дитячому майданчику у Харкові

Російська армія вдень неділі, 16 листопада, дроном вдарила по одному з районів Харківської області. Окупанти поцілили у дитячий майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та Харківську ОВА.

Близько 13:48 Терехов повідомив, про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Холодногірському району міста.

"Дані щодо постраждалих та наслідків уточнюються", - написав він.

Вже через декілька хвилин він уточнив, що росіяни вдарили по дитячому майданчику.

"Влучання сталося по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя - без постраждалих та загиблих", - уточнив він.

Удар РФ по Харкову 12 листопада

Раніше повідомлялося, що в Харкові зранку 12 листопада пролунала серія вибухів під час російської атаки дронами-камікадзе. В одному з районів міста зафіксували кілька влучань.

За попередніми даними, три "Шахеди" вдарили по центральній частині Харкова. Унаслідок цього було пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Також стало відомо, що вранці 12 листопада російські війська завдали ракетного удару по складах транспортної компанії SAT у Харкові. Логістичне підприємство зазнало збитків, їхній обсяг наразі оцінюють.