Помста за обстріли: українські дрони атакували НПЗ та військові об’єкти Росії

Сили оборони України завдали успішних ударів по нафтопереробній та оборонній промисловості Російської Федерації у ніч на суботу, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців", - повідомили у Генштабі.

Наразі підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі Росії - Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи. Також дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється", - сказано у повідомленні.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим", - зауважили у Генштабі.