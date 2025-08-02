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Вибухи в Липецьку, Рязані та в Криму: могли бути атаковані аеродроми, є пожежі

Субота 02 серпня 2025 03:22
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Вибухи в Липецьку, Рязані та в Криму: могли бути атаковані аеродроми, є пожежі Фото: у Липецьку можуть бути атаковані аеродром, а в Рязані виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 2 серпня Липецьк, а також інші міста Росії, зазнали атаки невідомих дронів. Крім того, голосно було і в окупованому українському Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що гучно цієї ночі було в Липецьку, Рязані, Таганрозі, Воронезькій області та в окупованому Криму. Детальніше розповідаємо нижче.

Липецьк

Зокрема, канал SHOT кілька годин тому написав, що в різних районах Липецька прогриміло щонайменше 4 вибухи. Перед цим росіяни чули сигнал повітряної тривоги, а після - нібито роботу ППО по дронам.

Через деякий час в інших Telegram-каналах з'явилися відео, на яких, як стверджується, зафіксовано кадри в момент атаки дронів і безпосередньо вибухи. Стверджувалося, що під атакою був військовий аеродром.

Рязань

Також у мережі стверджують, що під атакою дронів буквально нещодавно опинилася Рязань. На опублікованих фото і відео видно, що після атаки виникла щонайменше одна пожежа і видно дим. Офіційних коментарів поки що немає.

Оновлено о 03:35

У мережі повідомляють, що в Рязані пожежа в районі НПЗ.

Вибухи в Липецьку, Рязані та в Криму: могли бути атаковані аеродроми, є пожежі

Оновлено о 04:10

Telegram-канал Baza пише, що вибухи цієї ночі було чути над аеродромом "Дягілєво" в Рязані.

Крим

Крім того, проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що Кримський міст перекрито вже понад три години. Паралельно канал писали, що у Феодосії (Крим) було чутно серію вибухів.

Оновлено о 04:40

У мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, у Феодосії в районі нафтобази виникла пожежа. Також повідомляється, що місто вже кілька годин атакують невідомі дрони.

Вибухи в інших регіонах

Приблизно о 00:34 за київським часом, SHOT написав, що понад п'ять вибухів прогриміло над Таганрогором (Ростовська область). У небі було видно спалахи і нібито працювала ППО.

Крім того, заявлялося про звуки вибухів у Воронезькій області. Зокрема, невідомий дрон нібито пошкодив будівлю дитячого садка в СМТ Анна. Також стверджується, що нібито було пошкоджено скління офісної будівлі.

Однак більших деталей про ці регіони поки що немає.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня і 1 серпня в Таганрозі також прогриміла серія вибухів. У ті ночі росіяни теж скаржилися на атаку невідомих дронів.

Причому в ніч на 23 липня під атакою також опинився і Ростов-на-Дону.

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Російська Федерація Пожежа Дрони
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