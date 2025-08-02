Вибухи у Пензі та Самарській області РФ: у районі НПЗ виникла пожежа

Невідомі дрони атакували російські Пензу і Самарську область. Внаслідок ударів виникла пожежа в районі НПЗ і на території двох оборонних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки і Telegram-канали.

У Самарській області о 02:40 було оголошено режим загрози ударних безпілотників. У Самарі були запроваджені тимчасові обмеження на польоти літаків.

Близько 05:00 жителі міста Новокуйбишевськ Самарської області повідомили про гучні звуки в небі.

Telegram-канал Exilenova+ розмістив відео очевидців, на якому видно, що безпілотники уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Удари дронів у Пензі

Крім того, у місті Пенза прогриміли від п'яти до восьми вибухів.

За словами місцевих жителів, один із безпілотників був збитий системою ППО над лісом. На місці падіння уламків було видно хмару диму.

Водночас, очевидці зафільмували момент ураження дронами АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор".

АТ "Виробниче об'єднання "Електроприбор" розміщене у Пензі та пов'язане з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення.

Зокрема, завод виробляє:

Засоби криптозахисту зв’язку - шифратори, захищені модеми, мультиплексори;

Комутатори й обладнання для цифрових мереж у військових системах управління;

Апаратні рішення для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів;

Комплекси для конфіденційної передачі голосу, графіки й документів.

Також у Пензі дрони вдарили по Радіозаводу.