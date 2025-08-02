У Пензі було атаковано два важливі для російської армії заводи: що про них відомо

У російській Пензі в ніч на 2 серпня було атаковано два важливі оборонні підприємства. Йдеться про "Радиозавод" та завод "Електроприбор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

За його словами, "Радиозавод" виробляє системи зв'язку для російської армії, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО.

Частина продукції цього підприємства - це захищені цифрові канали та бойові системи управління.

Завод "Електроприбор" - одне з ключових підприємств Росії у сфері криптозахисту. Як зазначив Коваленко, завод виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур.

Продукцію підприємства використовують військово-космічні сили Росії, ГРУ, ФСБ, а також в космічній програмі та інші критичні органи.