У Пензі було атаковано два важливі для російської армії заводи: що про них відомо
У російській Пензі в ніч на 2 серпня було атаковано два важливі оборонні підприємства. Йдеться про "Радиозавод" та завод "Електроприбор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
За його словами, "Радиозавод" виробляє системи зв'язку для російської армії, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО.
Частина продукції цього підприємства - це захищені цифрові канали та бойові системи управління.
Завод "Електроприбор" - одне з ключових підприємств Росії у сфері криптозахисту. Як зазначив Коваленко, завод виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур.
Продукцію підприємства використовують військово-космічні сили Росії, ГРУ, ФСБ, а також в космічній програмі та інші критичні органи.
Нічні вибухи в Росії
В ніч на 2 серпня у Росії було "гучно", вибухи чули у Липецьку, Рязані, Пензі та Самарській області.
За повідомленнями російських чиновників, у Новокуйбишівці Самарської області дрони атакували одне з підприємств. У мережі зазначали, що, ймовірно, дрони уразили місцевий НПЗ.
У Липецьку нібито був атакований військовий аеродром. Крім того, вибухи лунали і в окупованому Криму, зокрема у районі Феодосії.