Месть за обстрелы: украинские дроны атаковали НПЗ и военные объекты России

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности Российской Федерации в ночь на субботу, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", - сообщили в Генштабе.

Сейчас подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России - Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы. Также дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Кроме того, поражено предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется", - сказано в сообщении.

Боевую работу выполнили подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих армию противника, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим", - отметили в Генштабе.