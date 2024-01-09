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Помста за "Київстар" триває. Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ

Фото: хакери Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" (freepik.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Українське хакерське угруповання, ймовірно, за підтримки СБУ, зламало московського інтернет-провайдера "М9ком" й "знесла" його сервери. Внаслідок чого частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли джерела виданню, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.

"Як наслідок - частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ", - кажуть співрозмовники.

Крім того, хакери вивантажили більш як 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими. Їх можна переглянути за посиланням.

Водночас для хакерів, як стверджують джерела, "М9ком" це така одна з "розминочних атак" перед ще більшою роботою, яка буде серйозною помстою за "Київстар".

 

Фото: хакери Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" (скріншот)

Не перша помста 

Нагадаємо, в грудні РБК-Україна з посиланням на власні джерела вже писало, що українські хакери, ймовірно, за підтримки Служби безпеки, вирішили помститися за кібератаку на "Київстар" та знищили IT-інфраструктуру російської компанії "Росводоканал". Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів

Масштабна кібератака на "Київстар"

Додамо, що масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. За офіційними даними мережу атакували хакери, пов'язані з РФ. Через що було відкрито справу за вісьмома статтями.

Докладно про атаку на "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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