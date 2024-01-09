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Месть за "Киевстар" продолжается. Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ

Фото: хакеры Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" (freepik.com)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Украинская хакерская группировка, вероятно, при поддержке СБУ, сломала московского интернет-провайдера "М9ком" и "снесла" его серверы. В результате часть российской столицы осталась без интернета и ТВ.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Как рассказали источники изданию, речь идет о 20 ТВ удаленных данных: официальном сайте компании, сайтах филиалов, почтовом сервере, сервисах киберзащиты и т.д.

"Как следствие - часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ", - говорят собеседники.

Кроме того, хакеры выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили для исследования всеми желающими. Их можно просмотреть по ссылке.

В то же время для хакеров, как утверждают источники, "М9ком" это такая одна из "разминочных атак" перед еще большей работой, которая будет серьезной местью за "Киевстар".

 

Фото: хакеры Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" (скриншот)

Не первая месть

Напомним, в декабре РБК-Украина со ссылкой на собственные источники уже писало, что украинские хакеры, вероятно, при поддержке Службы безопасности решили отомстить за кибератаку на "Киевстар" и уничтожили IT-инфраструктуру российской компании "Росводоканал". Предприятие снабжало водоснабжением 7 миллионов потребителей

Масштабная кибератака на "Киевстар"

Добавим, что масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. По официальным данным сеть атаковали хакеры, связанные с РФ. Из-за чего было открыто дело по восьми статьям.

Подробно об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

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