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Помпео заявил, что будет работать над возвращением России в G7

Новости » Политика    28.08.2019 - 05:19
Помпео заявил, что будет работать над возвращением России в G7
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Он поддержал инициативу президента Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox59.

На вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он ответил, что США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - сказал Помпео.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита G7 в Биаррице заявил, что страны "Большой семерки" не пришли к консенсусу по поводу возвращения России в "большую семерку".

РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России и лидеры "Большой семерки" отклонили эту идею, но решили усилить координацию с Москвой.

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Новости Украины Майк ПомпеоСоединенные Штаты АмерикиG7Российская Федерация
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